Italia | Ndour | «Mi è spiaciuto non essere al mondiale under 20 Paragone con Pogba è un onore»

(Di lunedì 3 luglio 2023) Le parole di Cher, centrocampista del PSG e dell’19: «a posto 10 anni con me e Casadei? Speriamo!» L’19 inizia oggi l’Europeo e la stella degli azzurrini è Cher, centrocampista che dopo tre anni di Benfica è passato al PSG. Di seguito le sue parole in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. MANCATA CONVOCAZIONE AL20 – «Mi è diparecchio, unè un. L’assenza non è dipesa da me, il Benfica non mi ha lasciato partire. Però ho seguito tutte le partite, davvero un gran cammino». CASADEI – «a posto 10 anni con me e lui? Speriamo! Ha un talento incredibile e ...

Malta -U19, le ultimeU19(getty images) Dopo la finale raggiunta e poi persa nell'Europeo U20, la delusione dell'uscita al girone dell' U21 , adesso l'Italia si affida ai più ... Chiarodia, appena preso dal Borussia Monchengladbach, che sta chiudendo il suo passaggio ... UNDER 21, TRE NOMI PER LA PANCHINA: BOLLINI OSSERVATO SPECIALE Ecco tutti i convocati dell'Italia per ...

Ci sarà anche Cher Ndour con la maglia azzurra della nazionale agli Europei Under 19 che inizieranno oggi, lunedì 3 luglio, a Malta. Cresciuto in via Milano e all'oratorio cittadino di Fiumicello, il ...