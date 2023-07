Italia-Malta oggi in tv | Europei Under 19 | orario | canale | programma in chiaro | streaming | probabili formazioni

(Di lunedì 3 luglio 2023) L’estate delle nazionali giovanili prosegue. Dopo il Mondiale20 e l’Europeo21 (in via di conclusione), partonogli19. Anche qui c’è l’come protagonista, inserita nel girone A; la prima partita sarà proprio quest’contro, nazione ospitante della competizione. La selezione di Alberto Bollini se l’è cavata nella prima fase di qualificazione, risultando la migliore terza del lotto dopo i successi su Polonia e Bosnia-Erzegovina nel gruppo 5. La qualificazione alla fase finale è stata poi legittimata dal primo posto nel gruppo 2 avanti a Germania, Belgio e Slovenia. Il mister dovrebbe confermare il 4-3-3 visto nelle ultime uscite, con Francesco Pio Esposito, reduce dall’avventura con ...

E nel vecchio continente, fra tutti i Paesi, è proprio l'Italia a spiccare in quanto ad ... Peggio di noi ci sarà solo Malta (con lo 0,1% in più rispetto a noi) e la Spagna (con 38,7%, 0,5 punti sopra ... Islanda, Grecia, Norvegia e Spagna (le partite si giocano il 4, il 7 e il 10 luglio) Calendario Lunedì 3 luglio Polonia - Portogallo, alle 18, Tony Bezzina Stadium, Paola, Malta - Italia alle 21, ... Malta non è più da considerare tra le cenerentole del calcio perché ha alzato di molto la professionalità dello staff: c'è un team italiano che ha il coordinamento da diversi anni delle Nazionali ...

La partita Malta - Italia di Lunedì 3 luglio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la prima giornata della fase a gironi dei Campionati Europei U19. Domani alle 21 il debutto contro i padroni di casa: il c.t. Bollini può contare su quattro finalisti del torneo U20 in Argentina