Italia agli Europei Under 19 | gli azzurri convocati e in che squadre giocano

(Di lunedì 3 luglio 2023) L’si rimbocca le maniche in vista dei Campionati19 edizione 2023. L’appuntamento vedrà impegnati glini a Malta, per andare a caccia del titolo continentale. Siamo di fronte alla 69a edizione del torneo organizzato dalla UEFA, a cui parteciperanno solo i giocatori nati dopo il 1º gennaio 2004. Il commissario tecnico azzurro, Alberto Bollini, ha convocato 20 giocatori. Tutti nati nel 2004, tranne Fabio Chiarodia, Luca Lipani e Pio Esposito che sono del 2005. Lipani e Pio Esposito, insieme a Niccolò Pisilli e Giacomo Faticanti della Roma, sono reduci dalla seconda posizione nel Mondiale20 in Argentina. Quale sarà il nostro programma? Glini sono stati inseriti nel Gruppo A insieme ai padroni di casa di Malta (unedì 3 luglio alle 21.00), ...