Istruttore di scuola guida senza titoli | scatta la sanzione

(Di lunedì 3 luglio 2023)direquisiti abilitativi richiesti dal Ministero dei Trasporti: Segnalati alla motorizzazione titolare edi. Lo hanno scoperto venerdì scorso gli agenti della Polizia di Stato in Provincia di Napoli, durante un controllo ad un’auto. Hanno acclarato che le lezioni teoriche per il conseguimento delle patenti A/B ad alcuni allievi presenti, erano tenute da unche non era in possesso dei requisiti abilitativi per l’insegnamento richiesti dal Ministero dei Trasporti. Il personale della Polizia Stradale di Sorrento ha così sanzionato amministrativamente e segnalato alla Motorizzazione sia ...

Napoli, istruttore di scuola guida abusivo: insegnava senza ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Non era abilitato, ma insegnava comunque in un’autoscuola della provincia di Napoli: istruttore abusivo e titolare denunciati dalla polizia ...L’uomo lavorava in un’autoscuola del Napoletano. Quando i poliziotti hanno fatto irruzione, lo hanno trovato in aula per la lezione di teoria agli allievi ...