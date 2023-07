Israele | nuove proteste anti-riforma

(Di lunedì 3 luglio 2023) In, il gruppo Forza Kaplan ha organizzato, per la 26esima settimana consecutiva,della giustizia del governo Netanyahu. Questa volta però la polizia ha promesso tolleranza zero.in: polizia, tolleranza zeroincontro ladella giustizia voluta dal governo del primo ministro Benjamin Netanyahu.

... all'Università di Tel Aviv, promosso dall'Ambasciata d'Italia ine dalla Camera di ... Uno degli obiettivi principali del workshop è fornire una piattaforma interattiva per condividere...... attori, concept artist e una moltitudine di professionisti danzano all'unisono per creare.... I due fratelli gemelli crescono, per dirla con le loro parole, come una "tribù di due ...... dopo quelle che i funzionari occidentali hanno definitorichieste iraniane che sembravano ... Incomprensioni conLa vicenda di Malley si inquadra anche in un'altra fase di tensione ...

Israele costruirà oltre 5mila nuove case abusive in territorio ... LifeGate

(ANSA) - TEL AVIV, 03 LUG - Almeno 4 palestinesi sono stati uccisi durante un attacco dell'esercito israeliano, via terra e via aria, contro Jenin e il suo campo profughi del nord della Cisgiordania.Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...