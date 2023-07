(Di lunedì 3 luglio 2023) Poco dopo l’una di notte l’esercito israeliano hato una massiccia operazione militare nel campo profughi di, in Cisgiordania. L’operazione èper il numero di ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Israele avvia un’operazione imponente a Jenin Il Foglio

Le forze di sicurezza israeliane hanno lanciato una vasta operazione a Jenin, centro nevralgico delle milizie palestinesi nel nord della Cisgiordania, per colpire 'infrastrutture terroristiche'. Nel m ...Dopo gli appelli alla distensione, in Cisgiordania scatta la più vasta dai tempi della Seconda Intifada, aerea e terrestre: morti 8 palestinesi. Il governo ...