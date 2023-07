Israele attacca Jenin | almeno 7 i morti palestinesi Abu Mazen | ' Crimine di guerra'

... Nabil Abu Rudeinah portavoce del presidente Abu Mazen che ha invitato 'la comunità internazionale a rompere il suo vergognoso silenzio e ad agire seriamente per costringerea fermare la sua ...Costretto a lasciare la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina, rav Pinchas Goldschmidt da oltre un anno critica le azioni del Cremlino. In esilio forzato inper non aver accettato di sostenere l'aggressione a Kiev, il rav ha denunciato le mosse del presidente Putin, le repressioni interne e si è detto preoccupato per il futuro della Comunità ...... ma al momento penso ad altre forme di garanzia che vengono usate per la Corea o per: ... C'è una linea rossa per cui non sila Russia. Questo è molto importante e va ricordato. Quale ...

Nuovo attacco israeliano su Jenin, 8 morti e 50 feriti RaiNews

Jenin, Cisgiordania: Israele attacca gli insediamenti palestinesi, provocando almeno 7 morti e circa 30 feriti. Abu Mazen convoca i dirigenti: "E' un crimine di guerra".Quattro palestinesi sono rimasti uccisi nell'attacco sferrato da Israele a Jenin (Cisgiordania) e altri 13 sono stati feriti. Lo ha riferito il ministero della sanità palestinese. Secondo la radio ...