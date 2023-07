Israele attacca campo profughi a Jenin | 8 i morti e 50 i feriti

(Di lunedì 3 luglio 2023) Un raid per via aerea e via terra che avrebbe già prodotto 8 vittime e 50. È il bilancio di un raid attacco delle forze israeliane in unpalestinesi di, in Cisgiordania. Si tratta del più massiccio attacco nell'area dal 2022. Ildifu costruito...

Nabil Abu Rudeinah portavoce del presidente Abu Mazen che ha invitato 'la comunità internazionale a rompere il suo vergognoso silenzio e ad agire seriamente per costringerea fermare la sua ...

In Cisgiordania, un team di Msf sta fornendo assistenza medica in seguito al raid delle forze israeliane che nelle ultime ore ha causato 7 morti e 37 feriti ...Almeno tre palestinesi sono rimasti uccisi nell'attacco sferrato da Israele a Jenin (Cisgiordania) e almeno una ventina di feriti. Lo ha riferito il ministero della sanità palestinese. Secondo la radi ...