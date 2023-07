Isobel Kinnear a Lorella Cuccarini | ' Con Cricca ci siamo lasciati | ma mai dire mai'

Anchesi è raccontata a Dimmi di te , il web format di Lorella Cuccarini . Dopo il vincitore dell'ultima edizione di Amici, Mattia Zenzola e, dopo Angelina Mango , anche la ballerina ...... però, sembra smentire a sua volta quanto ha dettonei giorni passati, ovvero che la storia ... dunque, ha raccontato: "Ero lì con loro e posso assicurare che lui estanno insieme ...Dopo Mattia Zenzola e Angelina Mango, anchesi è raccontata a Lorella Cuccarini . Ospite dell'ultima puntata del format web Dimmi di te, la ballerina ha ricordato la sua esperienza ad Amici , caratterizzata dal rapporto speciale ...

Amici 22, Isobel Kinnear con Cricca: “Stanno insieme ufficialmente” Isa e Chia

Isobel Kinnear e Cricca, i due ex allievi di Amici sarebbero tornati insieme secondo una segnalazione comparsa in rete.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...