Intervista a Giorgia Meloni | «Basta tafazzismo sul Pnrr | l’accordo è vicino L’Europa sui migranti ha cambiato passo»

(Di lunedì 3 luglio 2023)alla premier: «Grande rispetto per chi, come Polonia e Ungheria, difende l’interesse nazionale. Le immagini dalla Francia fanno capire che solo un’immigrazione regolare può generare integrazione»

AGI -Meloni è ottimista, come ha già detto a Bruxelles, sulla tabella di marcia del Pnrr . Lo ribadisce in un'al Corriere della Sera in cui chiede di smetterla di ' fare allarmismo su ...... il presidente del Consiglio,Meloni, è "assolutamente" ottimista, "soprattutto se ... Ad affermarlo è la premier in un'al Corriere della Sera, che vede vicinissimo l'obiettivo. "Noi ...... che rappresenteranno un vero e proprio test per l'esecutivo guidato daMeloni ed uno ... non a caso, il responsabile del dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti in un'al '...

Intervista a Meloni: «Fondi Ue, obiettivo vicino. Basta tafazzismo sul Pnrr. L’Ue sui migranti ha cambiato... Corriere della Sera

La premier ribadisce "grande rispetto per chi, come Polonia e Ungheria, difende l’interesse nazionale" e sul Pnrr dice: "Basta ...Sarà una settimana sull'ottovolante, quella che si apre oggi, per il governo e in particolare per Giorgia Meloni, alle prese con più di una grana da sminare. La premier continua a ostentare ottimismo ...