Inter | ufficiale l’arrivo di Bisseck | le cifre

E' il passatempo preferito dell'estate del tifoso, in attesa che il pallone torni a rotolare con le prime amichevoli. Fino alle 20 del 1° settembre, giorno di chiusura del calciomercato, ogni tifoso ...e Monza non hanno trovato l'accordo economico per il talento ex Sassuolo: niente sconto per ... a margine dell'evento di venerdì a Rimini per l'aperturadel calciomercato estivo, ha ...Praticamente manca ormai solo l'annuncioper la cessione del croato che permetterà all'di realizzare una plusvalenza importante, di oltre 17 milioni di euro. Soldi che verranno ...

UFFICIALE – Bisseck, AArhus conferma: “Avviate pratiche per trasferimento all’Inter” fcinter1908

Sandro Tonali saluta il Milan: "Questo club è e resterà casa mia". Prima il comunicato ufficiale della società sulla cessione del centrocampista al ...Yann Aurel Bisseck sarà presto un giocatore dell'Inter. A comunicarlo è stato il suo club di appartenenza, l'Aarhus sul proprio sito ufficiale facendo presente che i nerazzurri pagheranno la clausola ...