... l'quello di Thuram preso a parametro zero. Sulemana dal Verona al Cagliari. Ufficiale anche Quina all'Udinese, Bellanova al Torino, Loftus - Cheek al Milan e il riscatto di Dia dadella ...Il dopo Brozovic è iniziato ufficialmente, all', dopo l'annuncio dell'Al Nassr. E l'obiettivo principale dei nerazzurri resta Davide Frattesi ... Il Chelsea è stato categorico: o...Oggi il 'Mundo Deportivo' parla di un interesse nei suoi confronti dadi Juventus e, non a caso a caccia di un rinforzo di spessore per i rispettivi reparti arretrati. Dalla Spagna: anche ...

Inter, parte la trattativa per Samardzic: primi contatti Calciomercato.com

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...'Tuttosport' riferisce che il Milan avrà a disposizione 100 milioni per il mercato: 30 già in partenza, più altri 70 con la cessione di Tonali ...