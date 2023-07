(Di lunedì 3 luglio 2023) L’si è mossa già per sostituire Marcelo Brozovic, ufficializzato intanto all’Al-Nassr. Luca Marchetti riassume ciò che sta accadendo per i nerazzurri su Sky Sport.– Davideè uno degli obiettivi di mercato dell’, ma c’è stato un forte inserimento del Milan che avrà un incontro. C’è anche la Juventus, ma la Roma è piùessata e ha risolto i problemi con il Fair Play Finanziario. Più giorni passano per i nerazzurri più il giocatore del Sassuolo si allontana. Oltre all’italiano infatti l’sta valutando diverseper coprire il buco lasciato dall’addio di Marcelo Brozovic. Lazar Samardzic è il secondo nome per il reparto, dall’Udinese. Da monitorare anche Yunus Musah del Valencia, su cui si sta muovendo il ...

4 Sfumata la pista che portava ad un profilo di grande esperienza come Cesar Azpilicueta , prossimo al trasferimento all'Atletico Madrid da svincolato, l'rinuncia all'idea di regalarsi un difensore centrale più 'pronto' rispetto al giovane Yann Aurel Bisseck , in arrivo dall'Aarhus. L'intenzione di Beppe Marotta e Piero Ausilio è di mettere ...Una cifra troppo alta per l', chevuole fare un investimento così alto per un calciatore cheè più giovanissimo e che potrebbe prendere a parametro zero soltanto tra un anno. La società ...Il ramo d'azienda e' costituito,alia, dal marchio "Gooimp", marchio operativo nella ... La restante parte, 900.000 euro, sara' dovuta entro eoltre il 30 giugno 2024. E' inoltre prevista una ...

Per il Sassuolo inizia la settimana di Frattesi, ma l'Inter ha cambiato i piani Calciomercato.com

BROZOVIC all'Al Nassr e TONALI al Newcastle sono i due affari di calciomercato ufficializzati in una giornata che è stata ricca di contatti e trattativa. Ancora in prima fila l'Inter che ora si farà s ...La redazione di Sky Sport fa il punto sul mercato dell'Inter partendo da André Onana. Il Manchester United, che non ha ancora presentato un'offerta ufficiale per il portiere, ...