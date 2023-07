Inter | necessari almeno altri sei acquisti! Di cui tre prioritari – CdS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 3 luglio 2023) Il raduno dell’si avvicina (13 luglio la data probabile, anche se ancora da ufficializzare) e al momento l’unico volto nuovo è Thuram. Il Corriere dello Sport però indica in sei gli acquisti da fare oltre all’attaccante francese. ROSA DA COMPLETARE – L’comincia luglio con una rosa ancora ben lontana da quella che dovrà presentarsi all’inizio della Serie A. O comunque alla fine del mercato. Il solo Marcus Thuram non basta, c’è da completare la rosa ancora in diversi ruoli. Il Corriere dello Sport indica tre priorità, ossia i titolari: uno è Romelu Lukaku, l’altro è Davide Frattesi o un’alternativa, il terzo è il sostituto di Milan Skriniar. Qui l’aveva trovato César Azpilicueta, che però qualche giorno fa ha deciso di andare all’Atlético Madrid. Per Simone Inzaghi ci sono però ancora altre caselle da riempire, relative ...