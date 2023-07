Inter | c’è l’offerta per Lukaku | i dettagli

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 3 luglio 2023) L’vuolee viceversa il belga vuole tornare in nerazzurro, Marotta vuole provare a convincere il Chelsea L’vuolee viceversa il belga vuole tornare in nerazzurro, Marotta vuole provare a convincere il Chelsea. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società avrebbe pronta un’offerta da 30 milioni per il riscatto dell’attaccante.