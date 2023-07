Inter | adesso Handanovic può restare | la situazione

(Di lunedì 3 luglio 2023) L’potrebbe decidere di rinnovare il contratto a Samirdopo l’addio di Cordaz. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’starebbe pensando di rinnovare il contratto di Samir. Cordaz si trasferirà infatti in Arabia Saudita all’Al Nassr e anche Onana potrebbe partire direzione Manchester United. Per questo il club nerazzurro potrebbe tenere il suo capitano, non dovendo così andare sul mercato ad acquistare due portieri. I prossimi giorni saranno decisivi.

La situazione rosa Inter adesso è critica. La finta dello United da evitare L'Interista

Manca soltanto una settimana al via della stagione 2023/2024 per l'Inter. Lunedì 10 luglio, ad Appiano Gentile, è infatti fissato il raduno dei nerazzurri, attesi poi a fine mese dalla tournée in Giap ...