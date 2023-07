Leggi su internazionale

(Di lunedì 3 luglio 2023) Operazione militare israeliana a Jenin, l’Onu ha deciso la fine della missione di pace in Mali, è morta la scrittrice ucraina Amelina ferita nell’attacco di Kramatorsk, divieto di buste di plastica per frutta e verdura in Nuova Zelanda. Leggi