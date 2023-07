Insulti e botte alle maestre | dopo 21 anni due nonni condannti al risarcimento | 10mila euro più spese legali

Le 'scuole riparative', istituti educativi che adottano la mediazione come risposta ai conflitti, anziché le tradizionali sanzioni punitive, stanno guadagnando terreno in Italia. Queste scuole cercano ...PORDENONE - C'è chi in provincia ha chiuso in provincia l'anno scolastico con un 'cinque' in comportamento, non un'insufficienza isolata, e si vedrà costretto a ripetere l'anno scolastico. Casi rari ...Tempo medio di lettura: < 1 minuto Erano soci sul lavoro, ma la vita all'albergo ristorante, nel Lavenese, era un incubo. E tra frasi intimidatorie,, tre persone sono finite a processo in tribunale a Varese. Sono accusate a vario titolo di maltrattamenti, minacce, lesioni e violenza privata nei confronti di una donna, oggi 35enne e ...

Insulti, botte e danni: a scuola arriva la mediazione. Progetto pilota in 13 scuole Orizzonte Scuola

Non c’è pace nel quartiere di San Faustino. Dopo la tensione tra immigrati e storici residenti, ieri mattina c’è stato l’ennesimo episodio di violenza. Poco ...PORDENONE - C’è chi in provincia ha chiuso in provincia l’anno scolastico con un “cinque” in comportamento, non un’insufficienza isolata, e si ...