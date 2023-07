“Insieme ufficialmente” Isobel | finito Amici sboccia l’amore | baci alla luce del sole con il famoso

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 3 luglio 2023)Kinnear, c’è una grossa novità. L’ex allieva dell’ultima edizione diaveva creato un bel legame con Cricca nel corso del talent show. Tanto che molti fan si aspettavano una storia d’amore appena usciti. Tra i due Cricca è sembrato quello più attratto e desideroso di una relazione con la compagna d’avventura. Ma in un primo momento entrambi sembravano troppo presi dai rispettivi impegni professionali per dar seguito a quello che più che altro appariva un sogno. Durante un’intervista nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo Cricca era stato chiaro: “è fantastica“. E poi: “Avevo una storia con un’altra ragazza prima, molto bella, una persona che stimo molto ancora. Però quando è arrivata, tutta l’energia che ha portato in quella casetta, boom, mi ha colpito in un modo assurdo…”. Tra i due, ...