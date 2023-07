(Di lunedì 3 luglio 2023) Oggi pomeriggio saranno presentate alle Organizzazioni sindacali leper il potenziamento dell’delle(Science, Technology, Engineering and Mathematics) nelle scuole di ogni ordine e grado, in coerenza con quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a partire dall’anno scolastico 2023/2024. Dopo l’informativa, il testo verrà sottoposto al vaglio del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. L'articolo .

La Cultura esaminerà la pdl per l'istituzione della Settimana nazionale delle... sulla pdl per l'introduzione dell'di scienze giuridiche, economiche e del lavoro nel primo ...... i posti per l'dell'educazione motoria nella scuola primaria, individuati dal decreto ...Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative Necessari i 24 CFU in...... valorizzazione delle eccellenze; supporto agli studenti impegnati negli Esami di Stato; realizzazione di attività correlate all', in lingua straniera, dinon linguistiche con ...

Insegnamento discipline STEM, in arrivo le linee guida. Valditara: “Il mondo del lavoro richiede sempre più competenze scientifiche. Valorizziamo i talenti” Orizzonte Scuola

I Docenti idonei delle discipline audiovisive (A-07), nonostante le varie ... perché sembra quasi che per questo insegnamento ormai tipico dell’indirizzo caratterizzanti i posti, soprattutto al sud, ...Quando in Italia arrivarono le prime “pratiche olistiche”, com’erano identificate in precedenza e in alcuni casi lo sono ancora, ogni insegnante formava i propri allievi, i quali praticavano poi la ...