Industria | Ucimu | ' in 2022 crescita a doppia cifra | 2023 ok ma rallenta raccolta ordini'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 luglio 2023) Milano, 3 lug. (Adnkronos) - Ilè stato un anno decisamente positivo per l'italiana costruttrice di macchine utensili, robot e automazione che ha registrato incrementi ae messo a segno nuovi record per gran parte dei principali indicatori economici tra cui produzione e consumo. Con questi risultati, l'italiana di settore si è confermata, ancora una volta, tra i principali protagonisti dello scenario internazionale ove è risultata quarta nella classifica di produzione, export e consumo. Ilchiuderà ancora con segno positivo, e dunque con nuovi record per il settore, ma ladella prima parte dell'anno segna unmento abbastanza marcato determinato dal clima di generale ...