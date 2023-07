Indurain |  «I ciclisti oggi misurano anche il cibo | io mangiavo i panini preparati dai meccanici»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 3 luglio 2023) El Mundo intervista la leggenda del ciclismo spagnolo, Miguel. Parla di come è cambiato il ciclismo rispetto ai suoi tempi. «Continuo a vedere le gare, è una cosa che mi piace, ma non gioco ad immaginarmi nella rosa attuale. Le seguo da tifoso». Pensi che siamo nell’età d’oro del ciclismo?: «La verità è che c’è stato un cambio generazionale, congiovanissimi ed è una cosa che rivoluziona un po’ il ciclismo. I giovani dihanno cambiato il concetto di ciclismo, ma abbiamo passato momenti molto belli e buoni campioni». Sono più aggressivi ora, corrono di più in attacco? «La televisione e i media sono cambiati. Al giorno d’tutto è più veloce. Prima c’erano fasi di sei o otto ore, erano più lunghe. Ora la televisione mostra che devono essere più brevi e più intensi e i ...