Incidente in moto a Bologna | Lorenzo non ce l' ha fatta | è morto a 16 anni ' Amava il basket' | il dolore sui social

... è morto in ospedale dopo essere rimasto ferito in un gravestradale ieri pomeriggio in viale Europa, zona San Donato, nel capoluogo emiliano. Lorenzo era in sella ad una: arrivato nei ...CANDIA CANAVESE "mortale questa sera, lunedì 3 luglio 2023, poco dopo le 19 sulla Statale 26 a Candia Canavese. Una motocicletta Custom si è schiantata frontalmente contro ad un camion cassonato; l'impatto è ...Si trovava con la proprianella zona aeroporto di Vibo Valentia quando, per cause in corso d'accertamento, è caduto riportando diverse lesioni. Bruttoautonomo per un 48enne, che ha subito un trauma cranico con ...

Incidente tra una moto e due auto a Nettuno: Marco Mauriello muore a 25 anni Fanpage.it

Incidente mortale questa sera, lunedì 3 luglio 2023, poco dopo le 19 sulla Statale 26 a Candia Canavese. Una moto Custom si è scontrata ...Un 36enne di Avellino è ricoverato in coma presso l'ospedale "Moscati" in seguito ad un incidente stradale verificatosi nel tardo pomeriggio sul raccordo autostradale Salerno-Avellino. L'uomo viaggiav ...