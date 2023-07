Incendio in viale Belfiore | scooter a fuoco | due auto e una moto avvolte dalle fiamme

Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'. Intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiammeUn giovane pompiere muore mentre cerca di spegnere un. Prima notte di calma in Francia ... Circa 7.000 poliziotti sono stati dispiegati solo a Parigi e nei suoi sobborghi, anche lungo il......presso la sede dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di...dei Carabinieri - specialità Forestale per segnalare illeciti e comportamenti a rischio di...

Incendio in viale Belfiore, scooter a fuoco: due auto e una moto ... LA NAZIONE

Firenze, 3 luglio 2023 – Paura in viale Belfiore a Firenze poco prima dell’incrocio con viale Redi. Uno scooter parcheggiato al lato della strada è andato a fuoco. L’incendio si è esteso a una moto e ...Nel primo pomeriggio, intorno alle 13:15, i vigili del fuoco sono intervenuti in Viale Belfiore, nel comune di Firenze, per un incendio di un ciclomotore che ha interessato anche una moto due autovett ...