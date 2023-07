In Veneto è già tempo di “mini naja” | due settimane per i giovani con gli Alpini Ecco cosa faranno

(Di lunedì 3 luglio 2023) Circa 65, di età compresa tra 16 e 25 anni, provenienti da tutta Italia, hanno dato il via a un'esperienza molto particolare. Un "Campo Scuola" di due, organizzato dall'Associazione Nazionale(ANA), dove si esplorano i principi dell'altruismo, il lavoro di squadra e la preparazione per le emergenze. L'articolo .

"Gli inquinanti possono causare alterazioni dello sviluppo dell'apparato maschilenell'utero ... Laddove la concentrazione di Pfas (sostanze perfluoroalchiliche) è più alta, come in, la ...... è meno costosa perché i politici devono rispondere direttamente del proprio operato, è più efficiente perché ilspendecon attenzione i soldi che riceve dai cittadini; è conveniente anche ..."A Milanello mi accolse chiamandomi El Dotor per via del noto proverbio: "Veneziani gran ...quando allenavo il Sion avevo giocatori di 17 nazionalità diverse". Oggi sono cambiate anche le ...