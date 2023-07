In Svizzera è stato approvato il referendum sulla “neutralità carbonica”

(Di lunedì 3 luglio 2023) In, laclimatica è stata sancita come legge. Il 18 giugno, la maggioranza del 59,1% degli elettori hala nuova legge sul clima, che impone al paese di raggiungere laclimatica entro il 2050. Questo obiettivo sarà realizzato attraverso una graduale riduzione dell’uso di combustibili fossili e una rapida transizione verso le energie rinnovabili. Trionfo del “sì” nei Cantoni, Ginevra in testa con il 74,5% dei voti Secondo quanto riportato da SwissInfo, la maggioranza dei Cantoni ha votato a favore della nuova leggeclimatica. Ginevra si è posizionata al primo posto con il 74,5% dei voti favorevoli, seguita da Basilea Città con il 73,3%. Tuttavia, la legge è stata respinta in sette Cantoni: Uri, Svitto, Glarona, Obvaldo, Nidvaldo, ...

Un alpinista svizzero di 62 anni è morto sul versante francese del massiccio del Monte Bianco, precipitando per 300 metri nel tentativo di soccorrere un'altra cordata. L'incidente è avvenuto ieri vers ...