In Piemonte c' è un nuovo vino DOP | è il Canelli

È ufficialmente una denominazione Canelli DOP con la registrazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 166 del 30 giugno 2023. Così ilarriva ad avere 60 denominazioni vitivinicole (alle quali si aggiungono le 23 del comparto cibo). Con la registrazione della nuova DOP, l'Italia raggiunge invece quota 527 IG Vino " di cui ...Un, improvviso lutto colpisce il mondo sportivo - e non solo - di Trani, a pochi giorni dalla ... La notizia si è sparsa in poche ore in tutto ilpur essendo avvenuta a Trani, e la ...... approvati e finanziati e verranno realizzati con il contributo congiunto di Unione Europea, Stato Italiano e Regionenell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 - Op. 111 az. 2 ...

Piemonte. Luca Caretti eletto nuovo Segretario Generale della Cisl CISL

Sono i soldi che abbiamo pagato alla Sogin in oltre 20 anni. La società pubblica deve smantellare gli impianti nucleari. Ecco come i manager incassano i premi senza fare nulla. Milena Gabanelli sul Co ...Si chiama «Sportello dimittendi» il nuovo servizio entrato in vigore a Torino per il sostegno dei detenuti negli ultimi due anni di pena prima del ritorno in libertà: rinnovo-richiesta di documenti d’ ...