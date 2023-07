In centinaia alla fiaccolata per ricordare Michelle | il fidanzato ha un malore 

(Di lunedì 3 luglio 2023) AGI - Un lieve malore ha colpito ildidurante lain sua memoria a Primavalle. Il ragazzo, che si trovava in testa al corteo, insieme al papà,mamma e al nonno di, forse anche per il caldo, si è sentito male. Allora le persone radunate sono state chiamate a fare spazio in modo da lasciare più spazio al ragazzo. Lui, una maglietta con la foto della fidanzata e la scritta 'amore mio', è seduto e sta meglio. Sono diversele persone, tra cui moltissimi giovani, radunate davanti al liceo Vittorio Gassman nel quartiere romano di Primavalle per partecipareorganizzata dscuola che frequentavaMaria Causo, la ragazza uccisa mercoledì scorso. ...

...- ariete lanciato contro la villa dove i suoi familiari dormivano - ha ringraziatodi ...di mantenere una 'presenza massiccia' di forze dell'ordine sul terreno per garantire il 'ritorno......che abitano in mezzo chilometro quadrato sono 14 mila e il campo di Jenin è il rifugio di...per continuare a leggere Sei già abbonato Accedi Resta informato ovunque ti trovi grazie...... per abbattere edifici, sterminare i terroristi - non uno o due, ma decine e, se ... Anche loro volevano sangue e vedere grandi forze israeliane operareluce del giorno nelle città ...

In centinaia alla fiaccolata per Michelle AGI - Agenzia Italia

Sta sfilando per le strade di Primavalle la fiaccolata in memoria di Michelle Causo, la 17 uccisa da un suo coetaneo il 28 giugno. Il corteo è partito ...Alle 19, l'orario previsto per la fiaccolata in ricordo di Michelle Causo, la 17enne uccisa a Primavalle, erano già centinaia le ...