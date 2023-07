In centinaia alla fiaccolata per Michelle | Ora vogliamo giustizia

(Di lunedì 3 luglio 2023) Alle 19, l'orario previsto per lain ricordo diCauso, la 17enne uccisa a Primavalle, erano giàle persone per esprimere la propria vicinanza. Moltissimi i giovani radunati davanti al liceo Vittorio Gassman, la scuola che frequentava la ragazza barbaramente uccisa mercoledì scorso. Tutti con le candele in mano, molti i fiori, tantissimi i ragazzi e i compagni di scuola, qualcuno in lacrime. Uno striscione sulla ringhiera della scuola con la scritta "Connel cuore, vittime mai più". Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, hanno depositato una corona di fiori nel luogo dove è stata uccisa la 17enne. In cima al corteo partito dal liceo Gassman il papà, la mamma e il nonno di. La...

Alle 19, l'orario previsto per la fiaccolata in ricordo di Michelle Causo, la 17enne uccisa a Primavalle, erano già centinaia le ...