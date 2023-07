Imvest S p a approvato aumento di capitale sociale di oltre 4 mln di euro

- società immobiliare specializzata in servizi di locazione immobiliare, trading e sviluppo ... La società ha inoltreun aumento del capitale sociale a pagamento e in via inscindibile ...- società immobiliare specializzata in servizi di locazione immobiliare, trading e sviluppo ... La società ha inoltreun aumento del capitale sociale a pagamento e in via inscindibile ...

IMVEST S.P.A. APPROVATO AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DI ... MeridianaNotizie

La società ha disposto, con riferimento alla perdita d'esercizio registrata al 31 dicembre 2022 pari a 1,22 milioni di euro, di rinviare a nuovo l'intero importo.