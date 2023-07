Imbrattato il selciato davanti al Battistero di Firenze | il blitz di Ultima Generazione | “Non paghiamo il fossile”

(Di lunedì 3 luglio 2023)di cinque attivisti dial, in piazza Duomo, che si sono messi a sedere in terra e si sono lanciati addosso una sostanza – verosimilmente salsa di pomodoro – poi finita anche sul. Esposto poi uno striscione con scritto “Nonil”. “Oggi versiamo sui nostri corpi questa vernice rossa, metafora del sangue del martirio, perchéalla crisi climatica scegliamo la vita“. Cosìspiega l’iniziativa di stamattina: “Per esprimere solidarietà a Ester e Guido”. Ai partecipanti hanno letto anche alcuni brani dell’Enciclica Laudato Sì di Papa Francesco. Quattro di loro ...

È statoildi fronte a una delle porte del Battistero a Firenze . Il gesto è stato compiuto e rivendicato da cinque attivisti di Ultima Generazione. Nessun danno per ora alla Porta del ...Gli attivisti di Ultima Generazione tornano a Firenze: dopo avercon vernice lavabile il Palazzo della Signoria lo scorso marzo, oggi - 3 luglio - è stato il turno deldi fronte a una delle porte del Battistero a Firenze, in piazza Duomo. ...Gli attivsisti hanno srotolato anche uno striscione con su scritto 'Non paghiamo il fossile'. In tutto, il gruppo era composto da cinque persone. Immediato l'intervento della polizia municipale.'Molto ...

Firenze: imbrattato selciato del Battistero TGLA7

È stato imbrattato il selciato di fronte a una delle porte del Battistero a Firenze. Il gesto è stato compiuto e rivendicato da cinque attivisti di Ultima Generazione. Nessun danno per ora alla Porta ...Nessun danno al monumento. Sul selciato la salsa di pomodoro che i cinque giovani, poi fermati dalla polizia municipale, si sono gettati addosso ...