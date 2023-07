Il woke ha nauseato tutti | l’Fc Barcellona perde 400mila follower per aver sostenuto il Pride

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 3 luglio 2023) Roma, 3 lug — Il popolo delle piattaforme social è sempre meno incline a farsi somministrare contro la propria volontà le — ormai giornaliere — badilate di propaganda-Lgbt in ogni contesto della propria esistenza, in particolar modo a giugno, mese dell’orgoglio arcobaleno: ne dà l’esempio, che in 48 ore si è visto diminuire il proprio bacino di utenti Instagram di 440mila unità dopo essersi posizionato in favore del mese delpubblicando la classica parata di bandiere Lgbt. Mostra la bandiera Lgbt,Una perdita che può sembrare relativa (il Barça vanta un seguito immenso, 122 milioni di) ma la cifra rimane significativa se pensiamo che, come ...