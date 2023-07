“Il vero motivo della cacciata” Barbara D’Urso fuori da Mediaset | il trash non c’entra | la verità è molto più pesante

(Di lunedì 3 luglio 2023) L’addio difa ancora discutere. Il comunicato ufficiale parla chiaro: ““Canale 5 ehanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più ‘Pomeriggio 5’.ringraziaper la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridianorete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 eprocederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”. Subito è scattata la caccia a chi sostituirà la conduttrice. Si è parlato di Myrta Merlino il cui passaggio da La7 aè praticamente cosa fatta. E dunque chi meglio di lei, conduttrice da anni in ascesa, ...

Fu un'azione energica, senza alcun, che finì così. Èche la polizia francese è tendenzialmente abbastanza dura, e alcuni saranno anche razzisti, non c'è dubbio. Ma possono essere duri ...Dal momento che Ryan viene tenuto all'oscuro delche ha spinto il presidente a formare l'intelligence, l'uomo si trova coinvolto in un imprevisto attacco di Félix Cortez, ex agente ...Boogeyman di ogni sorta da mettere al centro di un film alla stregua di une proprio ...che lo convince ad accettare con entusiasmo insieme alla possibilità di poter lavorare con Steve ...

Ora sappiamo il vero motivo per cui Elon Musk ha bloccato tutto ... Fanpage.it

La morte di Vincenzo D'Amico, scomparso due giorni fa a causa di un tumore all'età di 68 anni, ha scosso tutto l'ambiente Lazio. In questi giorni si stanno susseguendo ...Il 1° luglio Twitter ha smesso di funzionare. Il down è durato diverse ore che sono finite con l’annuncio di una serie di limitazioni per gli ...