Il tour musicale di “Battiti Live” continua con tantissimi artisti

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 3 luglio 2023) Prestotornerà in prime time su Italia 1, ma il concerto on the road per la Puglia ha già dato il via agli appuntamenti dal vivo. Al timone dello show di nuovo Elisabetta Gregoraci accompagnata da Alan Palmieri e l’influencer Mariasole Pollio. Saranno oltre cento glia portare sul palco la loro musica. I protagonisti dell’estate sono tornati anche quest’anno a calcare il palco di, il cartellone di eventi dal vivo on the road in Puglia organizzati da Radio Norba. La lista di concerti si sta completando e andrà a toccare ancora altre città del Salento nei prossimi giorni, prima di debuttare in prima serata su Italia 1 con una vasta scelta diche presenteranno sul palco tutti i nuovi tormentoni dell’estate. Torna...