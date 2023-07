Il Tar “blocca” il piano urbanistico di Bisceglie | è prevista la costruzione di un nuovo quartiere invece di un Parco costiero

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 luglio 2023) Spiagge di ciottoli di piccole e medie dimensioni e acque cristalline. E “una storia che è stata scritta e riscritta dai Normanni, gli Angioìni, gli Aragonesi, i Borboni, con le mura del borgo antico, le vecchie chiese, gli archi, le strade di pietra e i casali che si perdono tra gli ulivi”, si legge sul portale del Comune pugliese di, nell’area dedicata a “Vivere la città”. Un centro agricolo e turistico nel quale da oltre venti anni, tra Delibere comunali, pareri della Regione e ricorsi al Tar, è in progetto una lottizzazione. Che prevede l’abbattimento delle strutture in abbandono dal 2005 della Bi Marmi Spa, una azienda di “Escavazione, industria, lavorazione e vendita della pietra e dei marmi lavorati”. Abbattimento degli edifici industriali per far posto a venti blocchi di edifici. In un’area, nel settore meridionale dell’abitato, separata dalla costa ...