Il segreto per essere eleganti d' estate | evita questo oggetto comune che può rovinare il tuo outfit!

(Di lunedì 3 luglio 2023) Oggi Notizie L'articolo discute di un accessorio estivo che un esperto di moda ha definito "killer" di un outfit. Karina, in un video recente, ha mostrato alcuni esempi di outfit che sembravano trasandati a causa diaccessorio. Dopo aver dato ai telespettatori qualche indizio, Karina ha svelato che l'accessorio in questione erano le infradito. Ha spiegato che, secondo lei, le infradito rovinano un outfit e non sono adatte nemmeno per la spiaggia o la piscina. Molti commentatori sono concordi con Karina e condividono la sua opinione sulle infradito, definendole di cattivo gusto. Tuttavia, c'è anche chi difendetipo di sandali e ammette di indossarli regolarmente. Di cosa parliamo inarticolo... Le infradito estive sono state definite un accessorio "killer" di un outfit Karina ha evidenziato l'errore di stile nel ...