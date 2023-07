Il Sassuolo non ha fretta | l’Inter si Frattesi | settimana decisiva ? SI

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ilnon hadi cedere Davide, come riferito anche da Giovanni Carnevali, mavuole sistemare il proprio centrocampo. Secondo SportItalia questa può essere laper l’affare.? Ilnon ha necessità di vendere, necessità che invece sembra avere Davidedi crescere professionalmente. Il giocatore preme, infatti, per poter andar via evuole sistemare il proprio centrocampo dopo la cessione di Marcelo Brozovic. Sarà perciò con molta probabilità questa laper capire dove il centrocampista neroverde andrà a giocare a partire dalla prossima stagione. Queste le indiscrezioni da ...

... chevuole fare un investimento così alto per un calciatore cheè più giovanissimo e che ... per questo motivo, sarebbe pronta a fare un'offerta molto simile a quella fatta alper ...La sofferenza che vivono le nostre comunitàpuò farci attendere oltre, dobbiamo agire subito". ...3 Via Giardini in località "la Fontanina" e sulla strada provinciale 19 che collegaa ...In questa, per fortuna,troppo calda estate gli unici spunti di gossip calcistico arrivano dalla perfida albione o da ... unpronto a tuffarsi nel proprio deposito aureo pur se pronto a ...

Antonini: "Sassuolo non è più grande di Trapani. Voglio la A" Stadionews.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...