Il salario minimo in Europa | solo 5 Paesi oltre l’Italia non ce l’hanno | in 6 è sopra i 9 euro l’ora Il modello tedesco e i contratti collettivi

(Di lunedì 3 luglio 2023) In Italia la legge sulappare ancora un miraggio. Si parla di aumentare gli stipendi in un Paese che dal 1990 ad oggi ha visto ilannuo medio aumentare di un misero 0,3%, fanalino di coda nell’Ocse. Eppure, anche di fronte a una proposta unitaria delle opposizione, il governo Meloni ha subito chiuso la porta ad ogni dibattito. Inperòresta tra i pochia non prevedere un limitedi retribuzione: le fanno compagnia solamente i “frugali” Danimarca, Austria, Finlandia e Svezia,a Cipro. Quindi, in 21Ue su 27 è presente una legge sul. Il testo su cui è stato trovato un accordo tra i partiti di opposizione ...

Intanto l'opposizione incalza il governo sulchiedendo di calendarizzare subito la proposta di legge firmata alla Camera da Pd, Movimento 5 stelle, Verdi - Sinistra italiana e Azione, ...Sull'immigrazione l'Unione europea avrebbe cambiato passo, e tutto grazie all'Italia. Sui ritardi del Pnrr dice: "Basta tafazzismo, siamo vicinissimi all'obiettivo". Mentre ilnon la convince. E il Mes può attendere, così come la proposta di Matteo Salvini di un patto per unire il centrodestra alle elezioni europee. La premier Giorgia Meloni in un'intervista ...AGI - L'annuncio del deposito a breve di una proposta di legge in 7 punti elaborata dalle opposizioni - sottoscritta da M5s, Pd, Avs, Più Europa e Azione - per introdurre unlegale di 9 euro ha riacceso il dibattito in materia. Ieri la ministra del Lavoro Marina Calderone ha replicato: 'Non sono convinta che alsi possa arrivare per legge'. ...

Balneari, Mes, salario minimo, casi Santanchè e Sgarbi: settimana calda per il governo Il Sole 24 ORE

Un confronto con i 22 Stati che lo hanno già adottato. Si va dai 2,40 euro in Bulgaria ai 14 euro orari in Lussemburgo ...In assenza di grandi notizie i giornali del lunedì dedicano l’apertura a temi diversi: alcuni si occupano della proposta delle opposizioni di istituire il salario minimo a 9 euro, sulla quale la Stamp ...