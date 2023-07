(Di lunedì 3 luglio 2023) Ilin Italia, soprattuttoalla nazionale e alle grandi manifestazioni come il Sei, non soltanto in termini di appassionati e simpatizzanti ma anche dal punto di vista ...

... è il dato che emerge dalla lettura del bilancio consuntivo del 2022 della Federazione Italiana. Il Consiglio Federale della Fir ha approvato a maggioranza il documento contabile che presenta ...... per raccontare le imprese dei grandi campioni e il momento d'oro del tennische ... Sky Sport Arena ( 204 ) continuerà ad essere il canale del, dell'atletica leggera, della Major League ...Le origini dell'Italia, gli esordi, le sfide coi maestri, i mondiali", scritto da Cristian Lovisetto, Davide Macor e Andrea Pelliccia che ci ha raccontato l'affascinante storia del; l'...

Il Rugby italiano cresce ancora grazie al Sei Nazioni Tiscali

Il rugby cresce in Italia, soprattutto grazie alla nazionale e alle grandi manifestazioni come il Sei Nazioni, non soltanto in termini di appassionati e simpatizzanti ma anche dal punto di vista finan ...Azzurrini a caccia del più importante risultato di sempre per il nostro movimento ovale: in palio il pass per la semifinale iridata ...