(Di lunedì 3 luglio 2023) Di questi tempi si dedica al giardinaggio. O, meglio ancora, ala. Cosa che, sostiene il figlio di suo marito Josh Brolin, le riesce piuttosto bene. E le piace da impazzire. Oppure si occupa dei suo amatissimi cani. Che inondano con le loro foto il suo profilo Instagram. Eppure, a 81 anni,è ancora una forza della natura. Il cui contributo alla vita civile del suo Paese viene riconosciuto formalmente. E le canzoni, questa volta, non c’entrano niente. In ricordo di Ruth Bader Ginsburg Perché alla divina interprete, attrice, regista e sceneggiatrice è appena stato conferito il Justice Ruth Bader Ginsburg Woman ofship Award. Prestigioso premio, finora assegnato solo 4 ...

Elena Ballerini:Streisand. Rosalinda Cannavò : Madame. Da sottolineare come i due comici ... Si tratta di Biagio Izzo , dinel programma di Conti per interpretare a suo modo Placido ...Elena Ballerini:Streisand. Rosalinda Cannavò : Madame. Da sottolineare come i due comici ... Si tratta di Biagio Izzo , dinel programma di Conti per interpretare a suo modo Placido ...

Il ritorno di Barbra Streisand, premiata come leader (anche se preferisce fare la nonna) AMICA - La rivista moda donna

Barbra Streisand ha ricevuto il prestigioso Justice Ruth Bader Ginsburg Woman of Leadership Award. Ma lei oggi preferisce fare la ...