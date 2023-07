Il principe George e papà William | pomeriggio «tra ragazzi» allo stadio Le foto

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 3 luglio 2023) Amanti del calcio, padre e figlio non disdegnano nemmeno il cricket, anzi, ne sono grandi fan. Eccoli in tribuna per Inghilterra-Australia, insieme al Primo ministro Rishi Sunak. Il risultato non è stato all'altezza delle aspettative, ma quello che conta, in certi casi, è soprattutto divertirsi