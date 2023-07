Il premio Giglio per la libertà di Stampa a Rita Lofano

... direttore di AGI , tra i premiati, nella cerimonia nell'aula Giulio Cesare in Campidoglio, a Roma, per i riconoscimenti 'Unper la Pace e la Libertà di Stampa' . Il, istituito nel 2022,...Voler raccontare la verità, nell'epoca delle fake news: un obiettivo da premiare. Ed è proprio con questo spirito che nasce ilGiornalistico 'Unper la Pace e la Libertà di Stampa', istituito nel 2022 dall'Università eCampus con il patrocinio dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio, in collaborazione con Roma ...L'Università eCampus con il patrocinio dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio, in collaborazione con Roma Capitale, promuove ilGiornalistico Unper la Pace e la Libertà di Stampa. Ilè stato istituito nel 2022 e ha cadenza annuale. La cerimonia di premiazione si terrà a Roma, lunedì 3 luglio alle ore 16:...

Il premio dedicato dal direttore di Agi "a tutte le donne, a quelle che vivono in aree dove non c'è libertà di stampa, ma anche a quelle che raggiungono posizioni di prestigio, ma continuano alle volt ...Voler raccontare la verità, nell’epoca delle fake news: un obiettivo da premiare. Ed è proprio con questo spirito che nasce il Premio Giornalistico “Un Giglio per la Pace ...