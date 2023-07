Il post enigmatico di Antonella Fiordelisi | una frecciatina rivolta a qualcuno in particolare?

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 3 luglio 2023), ex gieffina, alimenta il gossip sui social con uncriptico e una didascalia provocatoria, molti si chiedono a chi possa essere, nota ex concorrente del Grande Fratello, non smette mai di sorprendere i suoi fan sui social. Utilizzando i propri profili come un diario personale, la modella condivide ogni aspetto della sua vita, inclusi i dettagli della sua carriera nel mondo della moda e dei gioielli. Tuttavia, di recente, ha attirato l’attenzione dei suoi seguaci con una serie di messaggi enigmatici che sembrano avere un sotto testo sentimentale. Unasotto unsu Instagram L’ultima mossa diè stata una serie di foto in ...