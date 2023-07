Il possibile tabellone dell’Italia agli Europei Under 19 | avversarie | regolamento e incroci per la fase a eliminazione diretta

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 luglio 2023) Iniziano oggi, lunedì 3 luglio, gli19 che si disputeranno a Malta. In corsa per il titolo continentale, tra le 8 Nazionali qualificatesi per lafinale, anche l’Italia allenata da Alberto Bollini. Gli Azzurrini sono stati inseriti nel gruppo A e affronteranno nell’ordine i padroni di casa di Malta, il Portogallo e la Polonia. Nell’altro girone, invece, Grecia, Islanda, Norvegia e Spagna. Una di queste potrebbe essere l’avversariain semifinale, a patto che la squadra di Bollini superi il proprio girone. Ilprevede infatti che si qualifichinomente alla semifinale le prime due classificate di ciascun raggruppamento: la prima del gruppo A affronterà la seconda del B e viceversa. Le semifinali sono in programma giovedì 13 luglio, mentre ...