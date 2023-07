Il Papa condanna il rogo del Corano | “Libertà d’espressione non si usi per offendere gli altri”

(Di lunedì 3 luglio 2023) In seguito alla manifestazione didelavvenuta mercoledì 28 giugno davanti ad un moschea di Stoccolma, durante la celebrazione dell’Eid al-Adha, la festa celebrata dai musulmani di tutto il mondo in memoria del sacrificio di Abramo, sono state svariate le proteste che hanno avuto luogo nel mondo musulmano per dichiarare la propria contrarietà a quanto avvenuto. Alladel governo svedese, che tramite il proprio ministro degli Esteri ha definito ildel testo sacro islamico come un “atto islamofobico e offensivo per i musulmani”, si aggiunge anche la fermadiFrancesco che, nel corso di un’intervista rilasciata al giornale emiratino Al-Ittihad, ha dichiarato di “respingere ere” l’atto avvenuto in Svezia. Aggiungendo poi di ...

Francesco "respinge" e "condanna" il rogo del Corano in Svezia durante una manifestazione che si è tenuta il 28 giugno davanti alla moschea di Soedermalm, a Stoccolma. "La libertà di espressione -...

Il Papa si è dichiarato indignato e disgustato per il rogo del Corano in Svezia, sottolineando che qualsiasi libro considerato sacro dalla sua gente dovrebbe essere rispettato. In un'intervista al dir ...