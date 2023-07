Il Pantheon al pagamento per mantenere il sito e sostenere una mensa poveri

Leggi su agi

(Di lunedì 3 luglio 2023) AGI. - "Questo è un impegno che io avevo assunto poco dopo il mio arrivo al ministero. In genere le cose in Italia richiedono anni, mentre in pochissimi mesi siamo riusciti a realizzare prima l'impianto amministrativo e poi l'impianto anche tecnico per arrivare a questo punto". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, conversando con i giornalisti all'ingresso delnella giornata di debutto dell'ingresso aper ilculturale più visitato d'Italia. "Consentitemi di avere un po' di orgoglio. Questo è ilmuseale più visitato in Italia, con nove milioni di visitatori. Il biglietto - sottolinea il ministro - è abbastanza modico, appena 5 euro. Basti pensare che a Parigi anche a Les Invalides, dove c'è la tomba di Napoleone, si paga. Quindi non vedo perché noi non dovevamo far ...