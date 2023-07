Il “pacchetto” di Meloni è quello del FMI | ma Berlino risponderà sempre “Nein”

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 3 luglio 2023) Nel precedente articolo abbiamo offerto una lettura critica di un discorso di Madame Lagarde, pronunciato il 23 giugno a Parigi. Giungendo alla conclusione che Bundesbank abbia inflitto una sconfitta sonora al tentativo francese di usare il gretinismo per cambiare l’interpretazione dei Trattati senza cambiare i Trattati. Oggi osserveremo le conseguenze di tale sonora sconfitta. Attraverso due discorsi pronunciati il 27 giugno a Sintra: il primo della stessa Lagarde, il secondo della vicedirettrice generale del FMI Gita Gopinath. L’occasione era offerta dal congresso annuale organizzato da Bce, dunque fra le più formali possibili. Il discorso di Lagarde: Greta non c’è più Il discorso di Lagarde non fa il minimo cenno al gretinismo in generale: il cosiddetto cambiamento climatico è del tutto assente dal ragionamento, come non esistesse (e, in effetti, non esiste). Inoltre, ...