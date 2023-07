Il nuovo presunto audio di Prigozhin | Presto altre vittorie

Leggi su today

(Di lunedì 3 luglio 2023) Il capo della Wagner, Yevgeny, sarebbe tornato a far sentire la sua voce in undi una quarantina di secondi diffuso dal canale Telegram 'Grey Zone'. "Oggi più che mai abbiamo bisogno del vostro sostegno. Grazie per questo. Voglio che capiate che la nostra 'Marcia della Giustizia'...