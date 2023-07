Il nuovo audio | il campo sospetto | la latitanza | i misteri su Prigozhin

(Di lunedì 3 luglio 2023)lancia unmentre non si sa dove si trovi e i mercenari Wagner sembrano accumularsi in Bielorussia. Si moltiplicano isulla sua figura

E' quanto si sente in unpostato sul canale Grey Zone, vicino alla Wagner. La voce che parla sembra essere effettivamente quella di Prigozhin. L', di una quarantina di secondi, è stato ...L'non è stato tuttavia diffuso da altri canali normalmente utilizzati per trasmettere i messaggi di Prigozhin. In particolare quello considerato ufficiale, il Press - Sluzhba Prigozhina, ......

Prigozhin sembra, nell'audio, rivendicare i risultati delle "manifestazioni del ... E penso che abbiamo ottenuto molto", aggiunge Prigozhin, secondo cui "nel prossimo futuro vedremo nuove vittorie al ...Yevgeny Prigozhin ha promesso «nuove vittorie al fronte in un futuro prossimo» per la sua compagnia Wagner nel primo messaggio audio diffuso in una settimana, mentre non si sa ancora dove si trovi.