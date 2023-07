Il nome “Berlusconi” per sempre nel simbolo | il nodo al Consiglio nazionale di FI del 15 luglio

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 3 luglio 2023) Scomparso il suo fondatore, in tanti continuano a chiedersi che fine farà lo storicodi Forza Italia. Antonio Tajani, numero due azzurro e reggente in pectore, raccontano, ci sta lavorando personalmente, d’intesa anche con i figli del Cav, suoi eredi. Subito dopo la morte del leader, il vicepremier ha promesso che il «diresterànel». Il coordinatore, però, non ha mai spiegato come arriverà a questo risultato. A quanto apprende l’Adnkronos, la risposta potrebbe annidarsi nel primo dei cinque punti all’ordine del giorno delconvocato il 15all’hotel Parco dei Principi di Roma per la scelta del presidente pro tempore del partito, l’elezione del collegio di ...